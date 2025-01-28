Ціна Fuxi Dragon (FUXI)
Поточна ціна Fuxi Dragon (FUXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fuxi Dragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.24K USD
- зміна ціни Fuxi Dragon протягом дня — -8.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fuxi Dragon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fuxi Dragon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fuxi Dragon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fuxi Dragon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fuxi Dragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-8.28%
+323.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FUXI token glorifies a legendary Chinese cultural hero and demigod, symbolizing the connection to nature and the divine. As a half-human, half-dragon figure, $FUXI embodies the balance between nature and humanity, inspiring reverence and admiration. His wisdom bridged the gap between heaven, earth, and humanity, making him a divine teacher. Fuxi’s legacy blends history, mythology, and philosophy, making him a cornerstone of Chinese cultural identity.
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