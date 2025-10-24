Інформація щодо ціни FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001412 $ 0,00001412 $ 0,00001412 Мін. за 24 год $ 0,00001593 $ 0,00001593 $ 0,00001593 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001412$ 0,00001412 $ 0,00001412 Макс. за 24 год $ 0,00001593$ 0,00001593 $ 0,00001593 Рекордний максимум $ 0,00028517$ 0,00028517 $ 0,00028517 Найнижча ціна $ 0,00001175$ 0,00001175 $ 0,00001175 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) -7,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,71%

Актуальна ціна FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) становить $0,00001431. За останні 24 години FUUU торгувався між мінімумом у $ 0,00001412 і максимумом у $ 0,00001593, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FUUU становить $ 0,00028517, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001175.

Що стосується короткострокових результатів, то FUUU змінився на -0,13% за останню годину, -7,74% за 24 години та на -4,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Ринкова капіталізація $ 14,28K$ 14,28K $ 14,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,28K$ 14,28K $ 14,28K Циркуляційне постачання 997,89M 997,89M 997,89M Загальна пропозиція 997 889 426,541643 997 889 426,541643 997 889 426,541643

Поточна ринкова капіталізація FUUUUUUUUUUUUUU — $ 14,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FUUU — 997,89M, зі загальною пропозицією 997889426.541643. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,28K.