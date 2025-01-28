Ціна FuturoCoin (FTO)
Поточна ціна FuturoCoin (FTO) сьогодні становить 0.00314879 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FuturoCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.94 USD
- зміна ціни FuturoCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FuturoCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FuturoCoin до USD становила $ +0.0002070348.
За останні 60 днів зміна ціни FuturoCoin до USD становила $ -0.0012535795.
За останні 90 днів зміна ціни FuturoCoin до USD становила $ +0.000478219367665692.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0002070348
|+6.58%
|60 днів
|$ -0.0012535795
|-39.81%
|90 днів
|$ +0.000478219367665692
|+17.91%
Останній аналіз цін FuturoCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FuturoCoin is a cryptocurrency which combines proven solutions with innovative technology. FuturoCoin’s code is extended version of Dash's code. Thanks to that, we have access to new solutions and upgrades, created by Dash society and our team. FuturoCoin (FTO) was created in response to market demand for cryptocurrency which would allow retailers to accept payments from buyers safely and immediately. This goal was achieved using two mutually complementing tiers of nodes. The first tier, ordinary nodes, is responsible for maintaining proper functioning of the entire decentralized blockchain network. The second tier, or masternodes, is responsible for the specific functionalities introduced by FuturoCoin. It provides, in particular, immediate execution of all transactions (InstantSend) with simultaneous protection against double spending. In addition, FuturoCoin developers, who know about scalability issues occurring in other cryptocurrencies, have used the second tier of nodes to maintain a minimum and fixed transaction fee. FuturoCoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority: managing transactions and issuing money are carried out collectively by the network. FuturoCoin is now mainly used by over 2 mln community of clients of FutureNet network.
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