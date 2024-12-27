Сьогоднішня ціна Futureswap (FST)

Поточна ціна Futureswap (FST) сьогодні становить 0.00273634 USD з ринковою капіталізацією $ 95.00K USD. Ціна FST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Futureswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 844.88 USD

- зміна ціни Futureswap протягом дня — -10.96%

- циркуляційна пропозиція – 34.73M USD

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