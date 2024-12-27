Ціна Futureswap (FST)
Поточна ціна Futureswap (FST) сьогодні становить 0.00273634 USD з ринковою капіталізацією $ 95.00K USD. Ціна FST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Futureswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 844.88 USD
- зміна ціни Futureswap протягом дня — -10.96%
- циркуляційна пропозиція – 34.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Futureswap до USD становила $ -0.000336832625383214.
За останні 30 днів зміна ціни Futureswap до USD становила $ -0.0006800346.
За останні 60 днів зміна ціни Futureswap до USD становила $ -0.0018091229.
За останні 90 днів зміна ціни Futureswap до USD становила $ -0.01786416009250089.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000336832625383214
|-10.96%
|30 днів
|$ -0.0006800346
|-24.85%
|60 днів
|$ -0.0018091229
|-66.11%
|90 днів
|$ -0.01786416009250089
|-86.71%
Останній аналіз цін Futureswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-10.96%
-37.71%
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