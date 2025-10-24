Актуальна ціна Future Arises In The Heart сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FAITH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FAITH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Future Arises In The Heart сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FAITH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FAITH на MEXC вже зараз.

Ціна Future Arises In The Heart (FAITH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FAITH до USD:

+0,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Future Arises In The Heart (FAITH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:43:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

Актуальна ціна Future Arises In The Heart (FAITH) становить --. За останні 24 години FAITH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FAITH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FAITH змінився на -- за останню годину, +0,59% за 24 години та на +5,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Future Arises In The Heart (FAITH)

Поточна ринкова капіталізація Future Arises In The Heart — $ 7,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAITH — 998,58M, зі загальною пропозицією 998583529.198599. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,52K.

Історія ціни Future Arises In The Heart (FAITH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Future Arises In The Heart до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Future Arises In The Heart до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Future Arises In The Heart до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Future Arises In The Heart до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,59%
30 днів$ 0-18,54%
60 днів$ 0-43,71%
90 днів$ 0--

Що таке Future Arises In The Heart (FAITH)

The Faith Project is a creative series blending imagery, symbolism, and motivational phrases. It centers on a rooted “F” symbol paired with epic, mythic, and scenic visuals—sunrises, mountains, smelters, warriors, storms. Each design explores faith as strength, resilience, and renewal, transforming hardship and chaos into hope, courage, and endurance. Faith is trusting the unseen, holding hope when clarity fades, courageously stepping forward, finding strength in surrender, and believing promises beyond present struggles with unwavering confidence in divine purpose.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Future Arises In The Heart (USD)

Скільки коштуватиме Future Arises In The Heart (FAITH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Future Arises In The Heart (FAITH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Future Arises In The Heart.

Перегляньте прогноз ціни Future Arises In The Heart вже зараз!

FAITH до місцевих валют

Токеноміка Future Arises In The Heart (FAITH)

Розуміння токеноміки Future Arises In The Heart (FAITH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FAITH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Future Arises In The Heart (FAITH)

Скільки сьогодні коштує Future Arises In The Heart (FAITH)?
Актуальна ціна FAITH у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FAITH до USD?
Поточна ціна FAITH до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Future Arises In The Heart?
Ринкова капіталізація FAITH — $ 7,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FAITH?
Циркуляційна пропозиція FAITH — 998,58M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FAITH?
FAITH досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FAITH?
Історична мінімальна ціна FAITH становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FAITH?
Актуальний обсяг торгівлі FAITH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FAITH цього року?
FAITH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FAITH для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Future Arises In The Heart (FAITH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

