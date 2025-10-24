Інформація щодо ціни Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,84%

Актуальна ціна Future Arises In The Heart (FAITH) становить --. За останні 24 години FAITH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FAITH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FAITH змінився на -- за останню годину, +0,59% за 24 години та на +5,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Future Arises In The Heart (FAITH)

Ринкова капіталізація $ 7,52K$ 7,52K $ 7,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,52K$ 7,52K $ 7,52K Циркуляційне постачання 998,58M 998,58M 998,58M Загальна пропозиція 998 583 529,198599 998 583 529,198599 998 583 529,198599

Поточна ринкова капіталізація Future Arises In The Heart — $ 7,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAITH — 998,58M, зі загальною пропозицією 998583529.198599. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,52K.