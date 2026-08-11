Яка зараз ціна Futardio cult?

Живуча ціна Futardio cult (FUTARDIO) становить ₴0.6841198548359143680000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Futardio cult позиціонується на ринку?

Наразі Futardio cult займає #4648 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴9167102.27944567040000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу FUTARDIO?

Обсяг токенів у обігу FUTARDIO становить 13399859.845449 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Futardio cult за останню добу?

За останню добу Futardio cult торгувався в діапазоні від ₴0.6377991914471051520000 (мінімум за 24 години) до ₴0.858333284078017280000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Futardio cult віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Futardio cult досяг найвищого значення за всю історію — ₴2.27988372526996480000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.1006184510735345920000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують FUTARDIO?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Futardio cult?

Поточне зміщення ціни на -20.29% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.