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Поточна ціна Futardio cult сьогодні становить 0,01551831 USD. Ринкова капіталізація FUTARDIO становить 207 943 USD. Відстежуйте оновлення цін FUTARDIO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Futardio cult сьогодні становить 0,01551831 USD. Ринкова капіталізація FUTARDIO становить 207 943 USD. Відстежуйте оновлення цін FUTARDIO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FUTARDIO

Інформація про ціну FUTARDIO

Що таке FUTARDIO

Офіційний вебсайт FUTARDIO

Токеноміка FUTARDIO

Прогноз ціни FUTARDIO

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Ціна Futardio cult (FUTARDIO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FUTARDIO до USD:

$0,01546087
$0,01546087$0,01546087
-0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Futardio cult (FUTARDIO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:43:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Futardio cult

Поточна ціна Futardio cult (FUTARDIO) сьогодні становить $ 0,01551831, зі зміною 20,29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FUTARDIO до USD становить $ 0,01551831 за FUTARDIO.

Futardio cult наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 207 943, з циркуляційною пропозицією у 13,40M FUTARDIO. Протягом останніх 24 годин FUTARDIO торгувався між $ 0,01446759 (мінімум) та $ 0,0194701 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,051716, тоді як історичний мінімум — $ 0,00228239.

У короткостроковій динаміці FUTARDIO змінився на -5,42% за останню годину та на -48,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,38K.

Ринкова інформація щодо Futardio cult (FUTARDIO)

$ 207,94K
$ 207,94K$ 207,94K

$ 8,38K
$ 8,38K$ 8,38K

$ 207,94K
$ 207,94K$ 207,94K

13,40M
13,40M 13,40M

13 399 859,845449
13 399 859,845449 13 399 859,845449

Поточна ринкова капіталізація Futardio cult — $ 207,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,38K. Циркуляційна пропозиція FUTARDIO — 13,40M, зі загальною пропозицією 13399859.845449. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 207,94K.

Історія ціни Futardio cult у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01446759
$ 0,01446759$ 0,01446759
Мін. за 24 год
$ 0,0194701
$ 0,0194701$ 0,0194701
Макс. за 24 год

$ 0,01446759
$ 0,01446759$ 0,01446759

$ 0,0194701
$ 0,0194701$ 0,0194701

$ 0,051716
$ 0,051716$ 0,051716

$ 0,00228239
$ 0,00228239$ 0,00228239

-5,42%

-20,29%

-48,41%

-48,41%

Історія ціни Futardio cult (FUTARDIO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Futardio cult до USD становила $ -0,003951047807712407.
За останні 30 днів зміна ціни Futardio cult до USD становила $ +0,0305131206.
За останні 60 днів зміна ціни Futardio cult до USD становила $ +0,0670196454.
За останні 90 днів зміна ціни Futardio cult до USD становила $ +0,000057442982528889.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,003951047807712407-20,29%
30 днів$ +0,0305131206+196,63%
60 днів$ +0,0670196454+431,87%
90 днів$ +0,000057442982528889+0,00%

Прогноз ціни Futardio cult

Прогноз ціни Futardio cult (FUTARDIO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FUTARDIO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Futardio cult (FUTARDIO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Futardio cult потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс Futardio cult (FUTARDIO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Про Futardio cult

Яка зараз ціна Futardio cult?

Живуча ціна Futardio cult (FUTARDIO) становить ₴0.6841198548359143680000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Futardio cult позиціонується на ринку?

Наразі Futardio cult займає #4648 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴9167102.27944567040000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу FUTARDIO?

Обсяг токенів у обігу FUTARDIO становить 13399859.845449 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Futardio cult за останню добу?

За останню добу Futardio cult торгувався в діапазоні від ₴0.6377991914471051520000 (мінімум за 24 години) до ₴0.858333284078017280000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Futardio cult віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Futardio cult досяг найвищого значення за всю історію — ₴2.27988372526996480000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.1006184510735345920000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують FUTARDIO?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Futardio cult?

Поточне зміщення ціни на -20.29% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про Futardio cult

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:43:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Futardio cult (FUTARDIO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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