Сьогоднішня ціна Fusion AI (FUSION)

Поточна ціна Fusion AI (FUSION) сьогодні становить 0.0033101 USD з ринковою капіталізацією $ 3.29M USD. Ціна FUSION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fusion AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.36K USD

- зміна ціни Fusion AI протягом дня — -26.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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