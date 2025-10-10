Дізнайтеся ключову інформацію про FUSIO (FUSIO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios. 🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing. Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors. FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access. Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards. Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody. Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners. 🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry. Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits. Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain. FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FUSIO, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів FUSIO, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки FUSIO (FUSIO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

