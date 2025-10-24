Інформація щодо ціни FUSIO (FUSIO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00609484$ 0,00609484 $ 0,00609484 Найнижча ціна $ 0,00176455$ 0,00176455 $ 0,00176455 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -24,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,22%

Актуальна ціна FUSIO (FUSIO) становить $0,00177336. За останні 24 години FUSIO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FUSIO становить $ 0,00609484, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00176455.

Що стосується короткострокових результатів, то FUSIO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -24,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FUSIO (FUSIO)

Ринкова капіталізація $ 356,62K$ 356,62K $ 356,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Циркуляційне постачання 201,10M 201,10M 201,10M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FUSIO — $ 356,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FUSIO — 201,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,77M.