Сьогоднішня ціна Fuse Dollar V3 (FUSD)

Поточна ціна Fuse Dollar V3 (FUSD) сьогодні становить 0.986822 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fuse Dollar V3:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 273.74 USD

- зміна ціни Fuse Dollar V3 протягом дня — -1.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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