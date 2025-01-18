Ціна Fuse Dollar V3 (FUSD)
Поточна ціна Fuse Dollar V3 (FUSD) сьогодні становить 0.986822 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fuse Dollar V3:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 273.74 USD
- зміна ціни Fuse Dollar V3 протягом дня — -1.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fuse Dollar V3 до USD становила $ -0.019294869692915.
За останні 30 днів зміна ціни Fuse Dollar V3 до USD становила $ +0.0220011964.
За останні 60 днів зміна ціни Fuse Dollar V3 до USD становила $ -0.0288873390.
За останні 90 днів зміна ціни Fuse Dollar V3 до USD становила $ -0.0120676463034973.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.019294869692915
|-1.91%
|30 днів
|$ +0.0220011964
|+2.23%
|60 днів
|$ -0.0288873390
|-2.92%
|90 днів
|$ -0.0120676463034973
|-1.20%
Останній аналіз цін Fuse Dollar V3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-1.91%
-0.62%
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