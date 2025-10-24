Інформація щодо ціни Fusaka (FUSAKA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -7,33% Зміна ціни (1 дн.) +7,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,52%

Актуальна ціна Fusaka (FUSAKA) становить --. За останні 24 години FUSAKA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FUSAKA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FUSAKA змінився на -7,33% за останню годину, +7,79% за 24 години та на -7,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fusaka (FUSAKA)

Ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fusaka — $ 1,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FUSAKA — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.