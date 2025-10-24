Інформація щодо ціни Furo (FURO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00865713$ 0,00865713 $ 0,00865713 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,51%

Актуальна ціна Furo (FURO) становить --. За останні 24 години FURO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FURO становить $ 0,00865713, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FURO змінився на -- за останню годину, +1,62% за 24 години та на +3,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Furo (FURO)

Ринкова капіталізація $ 8,98K$ 8,98K $ 8,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,98K$ 8,98K $ 8,98K Циркуляційне постачання 997,67M 997,67M 997,67M Загальна пропозиція 997 674 575,7383333 997 674 575,7383333 997 674 575,7383333

Поточна ринкова капіталізація Furo — $ 8,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FURO — 997,67M, зі загальною пропозицією 997674575.7383333. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,98K.