Ціна Furmula (FURM)
Поточна ціна Furmula (FURM) сьогодні становить 0.026794 USD з ринковою капіталізацією $ 20.48M USD. Ціна FURM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Furmula:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.91M USD
- зміна ціни Furmula протягом дня — -14.05%
- циркуляційна пропозиція – 752.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Furmula до USD становила $ -0.00438351229746817.
За останні 30 днів зміна ціни Furmula до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Furmula до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Furmula до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00438351229746817
|-14.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Furmula: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.31%
-14.05%
-14.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.
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