Сьогоднішня ціна Furmula (FURM)

Поточна ціна Furmula (FURM) сьогодні становить 0.026794 USD з ринковою капіталізацією $ 20.48M USD. Ціна FURM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Furmula:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.91M USD

- зміна ціни Furmula протягом дня — -14.05%

- циркуляційна пропозиція – 752.00M USD

Отримуйте оновлення цін FURM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FURM.