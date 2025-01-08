Сьогоднішня ціна Furio ($FUR)

Поточна ціна Furio ($FUR) сьогодні становить 0.00147982 USD з ринковою капіталізацією $ 305.20 USD. Ціна $FUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Furio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20 USD

- зміна ціни Furio протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 206.24K USD

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