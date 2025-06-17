Ціна Furfication (FUR)
Поточна ціна Furfication (FUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85,74K USD. Ціна FUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Furfication:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Furfication протягом дня — +3,31%
- циркуляційна пропозиція – 999,53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Furfication до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Furfication до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Furfication до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Furfication до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,31%
|30 днів
|$ 0
|-4,77%
|60 днів
|$ 0
|-87,41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Furfication: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,04%
+3,31%
+29,78%
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