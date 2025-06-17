Сьогоднішня ціна Furfication (FUR)

Поточна ціна Furfication (FUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85,74K USD. Ціна FUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Furfication:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Furfication протягом дня — +3,31%

- циркуляційна пропозиція – 999,53M USD

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