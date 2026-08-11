Сьогоднішня ціна Funtico

Поточна ціна Funtico (TICO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TICO до USD становить $ 0 за TICO.

Funtico наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 186 985, з циркуляційною пропозицією у 2,13B TICO. Протягом останніх 24 годин TICO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03006951, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TICO змінився на +3,06% за останню годину та на -35,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Funtico (TICO)

Ринкова капіталізація $ 186,99K$ 186,99K $ 186,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 877,10K$ 877,10K $ 877,10K Циркуляційне постачання 2,13B 2,13B 2,13B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Funtico — $ 186,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TICO — 2,13B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 877,10K.