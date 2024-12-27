Сьогоднішня ціна Fungify Token (FUNG)

Поточна ціна Fungify Token (FUNG) сьогодні становить 0.01035058 USD з ринковою капіталізацією $ 598.98K USD. Ціна FUNG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fungify Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.17 USD

- зміна ціни Fungify Token протягом дня — +0.84%

- циркуляційна пропозиція – 57.87M USD

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