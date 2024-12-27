Ціна Fungify Token (FUNG)
Поточна ціна Fungify Token (FUNG) сьогодні становить 0.01035058 USD з ринковою капіталізацією $ 598.98K USD. Ціна FUNG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fungify Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.17 USD
- зміна ціни Fungify Token протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 57.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fungify Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fungify Token до USD становила $ -0.0012636422.
За останні 60 днів зміна ціни Fungify Token до USD становила $ +0.0021429882.
За останні 90 днів зміна ціни Fungify Token до USD становила $ -0.00022761530286643.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.84%
|30 днів
|$ -0.0012636422
|-12.20%
|60 днів
|$ +0.0021429882
|+20.70%
|90 днів
|$ -0.00022761530286643
|-2.15%
Останній аналіз цін Fungify Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.84%
-17.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fungify is two products: Pools is a cross-margin pooled lending protocol that is fully general to any digital asset including NFTs. Index is an NFT ETF that earns yield by lending itself out.
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