Сьогоднішня ціна FUNGI (FUNGI)

Поточна ціна FUNGI (FUNGI) сьогодні становить 0.00181997 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна FUNGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FUNGI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.67K USD

- зміна ціни FUNGI протягом дня — +33.94%

- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD

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