Ціна FUNGI (FUNGI)
Поточна ціна FUNGI (FUNGI) сьогодні становить 0.00181997 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна FUNGI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FUNGI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.67K USD
- зміна ціни FUNGI протягом дня — +33.94%
- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FUNGI до USD становила $ +0.00046116.
За останні 30 днів зміна ціни FUNGI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FUNGI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FUNGI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00046116
|+33.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FUNGI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.97%
+33.94%
-14.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub.
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