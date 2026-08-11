Сьогоднішня ціна Funds are SAFU

Поточна ціна Funds are SAFU (SAFU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAFU до USD становить $ 0 за SAFU.

Funds are SAFU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25,676, з циркуляційною пропозицією у 979.97M SAFU. Протягом останніх 24 годин SAFU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00240412, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SAFU змінився на +0.02% за останню годину та на -21.24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Funds are SAFU (SAFU)

Ринкова капіталізація $ 25.68K$ 25.68K $ 25.68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Циркуляційне постачання 979.97M 979.97M 979.97M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Funds are SAFU — $ 25.68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAFU — 979.97M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26.20K.