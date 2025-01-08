Ціна Funded (FUNDED)
Поточна ціна Funded (FUNDED) сьогодні становить 0.099825 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUNDED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Funded:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.97K USD
- зміна ціни Funded протягом дня — -19.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FUNDED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FUNDED.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Funded до USD становила $ -0.024904712103848585.
За останні 30 днів зміна ціни Funded до USD становила $ -0.0309537958.
За останні 60 днів зміна ціни Funded до USD становила $ +0.1643394218.
За останні 90 днів зміна ціни Funded до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.024904712103848585
|-19.96%
|30 днів
|$ -0.0309537958
|-31.00%
|60 днів
|$ +0.1643394218
|+164.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Funded: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
-19.96%
-6.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FUNDED до AUD
A$0.15972
|1 FUNDED до GBP
￡0.07986
|1 FUNDED до EUR
€0.095832
|1 FUNDED до USD
$0.099825
|1 FUNDED до MYR
RM0.4492125
|1 FUNDED до TRY
₺3.52681725
|1 FUNDED до JPY
¥15.792315
|1 FUNDED до RUB
₽10.70623125
|1 FUNDED до INR
₹8.56797975
|1 FUNDED до IDR
Rp1,610.08041975
|1 FUNDED до PHP
₱5.8277835
|1 FUNDED до EGP
￡E.5.055138
|1 FUNDED до BRL
R$0.6089325
|1 FUNDED до CAD
C$0.14274975
|1 FUNDED до BDT
৳12.158685
|1 FUNDED до NGN
₦154.28852175
|1 FUNDED до UAH
₴4.2465555
|1 FUNDED до VES
Bs5.290725
|1 FUNDED до PKR
Rs27.9769545
|1 FUNDED до KZT
₸53.06996475
|1 FUNDED до THB
฿3.45693975
|1 FUNDED до TWD
NT$3.28124775
|1 FUNDED до CHF
Fr0.0898425
|1 FUNDED до HKD
HK$0.77564025
|1 FUNDED до MAD
.د.م1.0042395