Ціна Fund Of Yours (FOY)
Поточна ціна Fund Of Yours (FOY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fund Of Yours:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.04 USD
- зміна ціни Fund Of Yours протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FOY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FOY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fund Of Yours до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fund Of Yours до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fund Of Yours до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fund Of Yours до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-31.09%
|60 днів
|$ 0
|-38.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fund Of Yours: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Foy Digital Software Services Company “Foundation Of Yours (FOY)” aims to bring together tens of thousands of digital content producers and more than 3.5 billion fans of social media users in the same market on an affordable and reliable network.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FOY до AUD
A$--
|1 FOY до GBP
￡--
|1 FOY до EUR
€--
|1 FOY до USD
$--
|1 FOY до MYR
RM--
|1 FOY до TRY
₺--
|1 FOY до JPY
¥--
|1 FOY до RUB
₽--
|1 FOY до INR
₹--
|1 FOY до IDR
Rp--
|1 FOY до PHP
₱--
|1 FOY до EGP
￡E.--
|1 FOY до BRL
R$--
|1 FOY до CAD
C$--
|1 FOY до BDT
৳--
|1 FOY до NGN
₦--
|1 FOY до UAH
₴--
|1 FOY до VES
Bs--
|1 FOY до PKR
Rs--
|1 FOY до KZT
₸--
|1 FOY до THB
฿--
|1 FOY до TWD
NT$--
|1 FOY до CHF
Fr--
|1 FOY до HKD
HK$--
|1 FOY до MAD
.د.م--