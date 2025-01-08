Ціна fUm cOiNn (FUM)
Поточна ціна fUm cOiNn (FUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.10K USD. Ціна FUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності fUm cOiNn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 324.65 USD
- зміна ціни fUm cOiNn протягом дня — -9.02%
- циркуляційна пропозиція – 927.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни fUm cOiNn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни fUm cOiNn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни fUm cOiNn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни fUm cOiNn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.02%
|30 днів
|$ 0
|-51.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін fUm cOiNn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-9.02%
+11.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth.
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