Сьогоднішня ціна fUm cOiNn (FUM)

Поточна ціна fUm cOiNn (FUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.10K USD. Ціна FUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності fUm cOiNn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 324.65 USD

- зміна ціни fUm cOiNn протягом дня — -9.02%

- циркуляційна пропозиція – 927.21M USD

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