Ціна Fullsend Community Coin (FULLSEND)
Поточна ціна Fullsend Community Coin (FULLSEND) сьогодні становить 0,00228308 USD з ринковою капіталізацією $ 913,90K USD. Ціна FULLSEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fullsend Community Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Fullsend Community Coin протягом дня — +3,31%
- циркуляційна пропозиція – 399,47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fullsend Community Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fullsend Community Coin до USD становила $ +0,0004155596.
За останні 60 днів зміна ціни Fullsend Community Coin до USD становила $ -0,0005481097.
За останні 90 днів зміна ціни Fullsend Community Coin до USD становила $ -0,001329308130941759.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,31%
|30 днів
|$ +0,0004155596
|+18,20%
|60 днів
|$ -0,0005481097
|-24,00%
|90 днів
|$ -0,001329308130941759
|-36,79%
Останній аналіз цін Fullsend Community Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+3,31%
+32,92%
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