Інформація щодо ціни Full Moon (FM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01082263 $ 0,01082263 $ 0,01082263 Мін. за 24 год $ 0,01123114 $ 0,01123114 $ 0,01123114 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01082263$ 0,01082263 $ 0,01082263 Макс. за 24 год $ 0,01123114$ 0,01123114 $ 0,01123114 Рекордний максимум $ 0,04230323$ 0,04230323 $ 0,04230323 Найнижча ціна $ 0,00630962$ 0,00630962 $ 0,00630962 Зміна ціни (за 1 год) +0,40% Зміна ціни (1 дн.) +2,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,10%

Актуальна ціна Full Moon (FM) становить $0,0111691. За останні 24 години FM торгувався між мінімумом у $ 0,01082263 і максимумом у $ 0,01123114, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FM становить $ 0,04230323, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00630962.

Що стосується короткострокових результатів, то FM змінився на +0,40% за останню годину, +2,85% за 24 години та на -3,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Full Moon (FM)

Ринкова капіталізація $ 3,59M$ 3,59M $ 3,59M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 223,28M$ 223,28M $ 223,28M Циркуляційне постачання 321,22M 321,22M 321,22M Загальна пропозиція 20 000 000 000,0 20 000 000 000,0 20 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Full Moon — $ 3,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FM — 321,22M, зі загальною пропозицією 20000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 223,28M.