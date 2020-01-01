Токеноміка Fulcrom (FUL) Дізнайтеся ключову інформацію про Fulcrom (FUL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fulcrom (FUL) What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system Офіційний вебсайт: https://fulcrom.finance/ Whitepaper: https://docs.fulcrom.finance Купити FUL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fulcrom (FUL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fulcrom (FUL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,56M $ 11,56M $ 11,56M Загальна пропозиція: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,11B $ 2,11B $ 2,11B FDV (повністю розведена вартість): $ 109,65M $ 109,65M $ 109,65M Історичний максимум: $ 0,04004179 $ 0,04004179 $ 0,04004179 Історичний мінімум: $ 0,00315451 $ 0,00315451 $ 0,00315451 Поточна ціна: $ 0,00548895 $ 0,00548895 $ 0,00548895 Дізнайтеся більше про ціну Fulcrom (FUL)

Токеноміка Fulcrom (FUL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fulcrom (FUL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FUL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FUL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FUL, досліджуйте ціну токена FUL в реальному часі!

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