Сьогоднішня ціна Fulcrom (FUL)

Поточна ціна Fulcrom (FUL) сьогодні становить 0.0095424 USD з ринковою капіталізацією $ 19.03M USD. Ціна FUL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fulcrom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.02K USD

- зміна ціни Fulcrom протягом дня — +0.31%

- циркуляційна пропозиція – 1.99B USD

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