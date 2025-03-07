Ціна Fuku (FUKU)
Поточна ціна Fuku (FUKU) сьогодні становить 0.00119179 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна FUKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fuku:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.41K USD
- зміна ціни Fuku протягом дня — -5.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fuku до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fuku до USD становила $ -0.0009278404.
За останні 60 днів зміна ціни Fuku до USD становила $ -0.0010599456.
За останні 90 днів зміна ціни Fuku до USD становила $ -0.003203548041049488.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.83%
|30 днів
|$ -0.0009278404
|-77.85%
|60 днів
|$ -0.0010599456
|-88.93%
|90 днів
|$ -0.003203548041049488
|-72.88%
Останній аналіз цін Fuku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.85%
-5.83%
-9.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude.
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