Сьогоднішня ціна Fuku (FUKU)

Поточна ціна Fuku (FUKU) сьогодні становить 0.00119179 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна FUKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fuku:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.41K USD

- зміна ціни Fuku протягом дня — -5.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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