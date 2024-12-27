Сьогоднішня ціна Fujimoto (FUJI)

Поточна ціна Fujimoto (FUJI) сьогодні становить 0.00109056 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна FUJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fujimoto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.56 USD

- зміна ціни Fujimoto протягом дня — +0.38%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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