Ціна Fujimoto (FUJI)
Поточна ціна Fujimoto (FUJI) сьогодні становить 0.00109056 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна FUJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fujimoto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.56 USD
- зміна ціни Fujimoto протягом дня — +0.38%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fujimoto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fujimoto до USD становила $ +0.0003994591.
За останні 60 днів зміна ціни Fujimoto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fujimoto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.38%
|30 днів
|$ +0.0003994591
|+36.63%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fujimoto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.25%
+0.38%
-12.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto.
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