Ціна Fujicoin (FJC)
Поточна ціна Fujicoin (FJC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FJC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fujicoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.03 USD
- зміна ціни Fujicoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fujicoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fujicoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fujicoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fujicoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-89.85%
|60 днів
|$ 0
|-86.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fujicoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-46.99%
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