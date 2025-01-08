Сьогоднішня ціна fug (FUG)

Поточна ціна fug (FUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.12K USD. Ціна FUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності fug:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD

- зміна ціни fug протягом дня — -18.79%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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