Ціна fug (FUG)
Поточна ціна fug (FUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.12K USD. Ціна FUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності fug:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD
- зміна ціни fug протягом дня — -18.79%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни fug до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни fug до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни fug до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни fug до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.79%
|30 днів
|$ 0
|-34.20%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін fug: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-14.08%
-18.79%
+2.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog.
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