Сьогоднішня ціна Fufu (FUFU)

Поточна ціна Fufu (FUFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70.84K USD. Ціна FUFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fufu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.85 USD

- зміна ціни Fufu протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD

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