Ціна Fufu (FUFU)
Поточна ціна Fufu (FUFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70.84K USD. Ціна FUFU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fufu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.85 USD
- зміна ціни Fufu протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fufu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fufu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fufu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fufu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.07%
|30 днів
|$ 0
|-13.21%
|60 днів
|$ 0
|-34.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fufu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
+0.07%
-3.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.
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