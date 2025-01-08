Ціна Fuertecoin (FUEC)
Поточна ціна Fuertecoin (FUEC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fuertecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.40 USD
- зміна ціни Fuertecoin протягом дня — -4.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fuertecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fuertecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fuertecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fuertecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.58%
|30 днів
|$ 0
|-38.10%
|60 днів
|$ 0
|-27.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fuertecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-4.58%
-15.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FuerteCoin is a dynamic cryptocurrency primarily aimed at enhancing the gaming experience within the video game universe. While it supports integration with online services, including betting platforms, its main goal is to revolutionize player interaction in digital games.
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