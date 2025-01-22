Ціна Fuel (FUELX)
Поточна ціна Fuel (FUELX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUELX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fuel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.58K USD
- зміна ціни Fuel протягом дня — -4.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fuel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fuel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fuel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fuel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.18%
|30 днів
|$ 0
|-51.41%
|60 днів
|$ 0
|-61.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fuel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-4.18%
+48.07%
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