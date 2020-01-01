Токеноміка FUEGO (FUEGO) Дізнайтеся ключову інформацію про FUEGO (FUEGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FUEGO (FUEGO) What is Fuego? FUEGO is a decentralized, permissionless, and trustless on-chain protocol, built to pair a native deflationary token, FUEGO, with a diversified portfolio of Base Chain blue-chip tokens and other Base Chain deflationary tokens. FUEGO enables users to capitalize on the relationship among decentralized liquidity pools, arbitraged volatility across exchanges, and constant deflationary pressure - all with the exponential growth of Base Chain. Over time, FUEGO will become Base Chain's most prominent pairing asset, and the chain's most permanent Decentralized Autonomous Organization (DAO). With the lack of a typical high emission token to back the Base L2 EVM Chain, FUEGO aims to become the natural ETH-like pairing token to represent all of Base Chain - but in a way that keeps tokenized assets and Base Chain from becoming inflationary (this will help prevent assets from losing buying power over time). FUEGO's Deflationary Pressure = Scarcity for Abundance. Офіційний вебсайт: https://fuegobase.io/ Whitepaper: https://ibased.gitbook.io/fuego Купити FUEGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FUEGO (FUEGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FUEGO (FUEGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 512,33K $ 512,33K $ 512,33K Загальна пропозиція: $ 78,92M $ 78,92M $ 78,92M Циркуляційна пропозиція: $ 78,92M $ 78,92M $ 78,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 512,33K $ 512,33K $ 512,33K Історичний максимум: $ 0,08759 $ 0,08759 $ 0,08759 Історичний мінімум: $ 0,00356484 $ 0,00356484 $ 0,00356484 Поточна ціна: $ 0,00649181 $ 0,00649181 $ 0,00649181 Дізнайтеся більше про ціну FUEGO (FUEGO)

Токеноміка FUEGO (FUEGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FUEGO (FUEGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FUEGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FUEGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FUEGO, досліджуйте ціну токена FUEGO в реальному часі!

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