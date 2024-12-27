Сьогоднішня ціна FUEGO (FUEGO)

Поточна ціна FUEGO (FUEGO) сьогодні становить 0.02858334 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна FUEGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FUEGO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.93K USD

- зміна ціни FUEGO протягом дня — +13.28%

- циркуляційна пропозиція – 89.52M USD

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