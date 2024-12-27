Ціна FUEGO (FUEGO)
Поточна ціна FUEGO (FUEGO) сьогодні становить 0.02858334 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна FUEGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FUEGO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.93K USD
- зміна ціни FUEGO протягом дня — +13.28%
- циркуляційна пропозиція – 89.52M USD
Отримуйте оновлення цін FUEGO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FUEGO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FUEGO до USD становила $ +0.00335159.
За останні 30 днів зміна ціни FUEGO до USD становила $ -0.0165857317.
За останні 60 днів зміна ціни FUEGO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FUEGO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00335159
|+13.28%
|30 днів
|$ -0.0165857317
|-58.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FUEGO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+13.28%
+15.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Fuego? FUEGO is a decentralized, permissionless, and trustless on-chain protocol, built to pair a native deflationary token, FUEGO, with a diversified portfolio of Base Chain blue-chip tokens and other Base Chain deflationary tokens. FUEGO enables users to capitalize on the relationship among decentralized liquidity pools, arbitraged volatility across exchanges, and constant deflationary pressure - all with the exponential growth of Base Chain. Over time, FUEGO will become Base Chain's most prominent pairing asset, and the chain's most permanent Decentralized Autonomous Organization (DAO). With the lack of a typical high emission token to back the Base L2 EVM Chain, FUEGO aims to become the natural ETH-like pairing token to represent all of Base Chain - but in a way that keeps tokenized assets and Base Chain from becoming inflationary (this will help prevent assets from losing buying power over time). FUEGO's Deflationary Pressure = Scarcity for Abundance.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FUEGO до AUD
A$0.0460191774
|1 FUEGO до GBP
￡0.0225808386
|1 FUEGO до EUR
€0.027154173
|1 FUEGO до USD
$0.02858334
|1 FUEGO до MYR
RM0.1277675298
|1 FUEGO до TRY
₺1.0072769016
|1 FUEGO до JPY
¥4.509021885
|1 FUEGO до RUB
₽3.0581315466
|1 FUEGO до INR
₹2.445304737
|1 FUEGO до IDR
Rp461.0215483602
|1 FUEGO до PHP
₱1.6632645546
|1 FUEGO до EGP
￡E.1.4540345058
|1 FUEGO до BRL
R$0.1766450412
|1 FUEGO до CAD
C$0.0411600096
|1 FUEGO до BDT
৳3.409992462
|1 FUEGO до NGN
₦44.2464386532
|1 FUEGO до UAH
₴1.1964986124
|1 FUEGO до VES
Bs1.45775034
|1 FUEGO до PKR
Rs7.9441676862
|1 FUEGO до KZT
₸14.7870192822
|1 FUEGO до THB
฿0.9709760598
|1 FUEGO до TWD
NT$0.938962719
|1 FUEGO до CHF
Fr0.025725006
|1 FUEGO до HKD
HK$0.2218067184
|1 FUEGO до MAD
.د.م0.2875484004