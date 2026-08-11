Сьогоднішня ціна Fud the Pug

Поточна ціна Fud the Pug (FUD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FUD до USD становить $ 0 за FUD.

Fud the Pug наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 375 077, з циркуляційною пропозицією у 57,50T FUD. Протягом останніх 24 годин FUD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FUD змінився на -0,83% за останню годину та на -7,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Fud the Pug (FUD)

Ринкова капіталізація $ 375,08K$ 375,08K $ 375,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 492,43K$ 492,43K $ 492,43K Циркуляційне постачання 57,50T 57,50T 57,50T Загальна пропозиція 75 490 000 000 000,0 75 490 000 000 000,0 75 490 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fud the Pug — $ 375,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FUD — 57,50T, зі загальною пропозицією 75490000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 492,43K.