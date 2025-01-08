Ціна FUBB (FUBB)
Поточна ціна FUBB (FUBB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.46K USD. Ціна FUBB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FUBB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.05K USD
- зміна ціни FUBB протягом дня — -1.70%
- циркуляційна пропозиція – 982.08M USD
Отримуйте оновлення цін FUBB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FUBB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FUBB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FUBB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FUBB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FUBB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.70%
|30 днів
|$ 0
|-23.12%
|60 днів
|$ 0
|-67.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FUBB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.98%
-1.70%
+2.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FUBB до AUD
A$--
|1 FUBB до GBP
￡--
|1 FUBB до EUR
€--
|1 FUBB до USD
$--
|1 FUBB до MYR
RM--
|1 FUBB до TRY
₺--
|1 FUBB до JPY
¥--
|1 FUBB до RUB
₽--
|1 FUBB до INR
₹--
|1 FUBB до IDR
Rp--
|1 FUBB до PHP
₱--
|1 FUBB до EGP
￡E.--
|1 FUBB до BRL
R$--
|1 FUBB до CAD
C$--
|1 FUBB до BDT
৳--
|1 FUBB до NGN
₦--
|1 FUBB до UAH
₴--
|1 FUBB до VES
Bs--
|1 FUBB до PKR
Rs--
|1 FUBB до KZT
₸--
|1 FUBB до THB
฿--
|1 FUBB до TWD
NT$--
|1 FUBB до CHF
Fr--
|1 FUBB до HKD
HK$--
|1 FUBB до MAD
.د.م--