Сьогоднішня ціна FUBB (FUBB)

Поточна ціна FUBB (FUBB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.46K USD. Ціна FUBB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FUBB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.05K USD

- зміна ціни FUBB протягом дня — -1.70%

- циркуляційна пропозиція – 982.08M USD

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