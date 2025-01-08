Ціна FUACK (FUACK)
Поточна ціна FUACK (FUACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FUACK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.35 USD
- зміна ціни FUACK протягом дня — -7.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FUACK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FUACK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FUACK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FUACK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.27%
|30 днів
|$ 0
|-25.91%
|60 днів
|$ 0
|-31.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FUACK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-7.27%
+6.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FUACK is a memecoin based on the Solana blockchain. An original duck character that is here to fuack around and find out
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