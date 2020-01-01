Токеноміка FU Money (FU) Дізнайтеся ключову інформацію про FU Money (FU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FU Money (FU) FU Money is what connects all FU Studios productions and supports the ecosystem. It has two main functions, utility and value accrual. Inspired by EIP 1559 the utility function requires users to burn $FU, this cements it as the base money for FU Studios. $FU not only gives access to exclusive features to users but it can also be converted to a share of the revenue generated by all FU Studios productions. Офіційний вебсайт: https://openseason.games/ Купити FU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FU Money (FU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FU Money (FU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 621,00M $ 621,00M $ 621,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Історичний максимум: $ 0,074622 $ 0,074622 $ 0,074622 Історичний мінімум: $ 0,00133492 $ 0,00133492 $ 0,00133492 Поточна ціна: $ 0,00174737 $ 0,00174737 $ 0,00174737 Дізнайтеся більше про ціну FU Money (FU)

Токеноміка FU Money (FU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FU Money (FU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FU, досліджуйте ціну токена FU в реальному часі!

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