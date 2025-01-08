Сьогоднішня ціна Fu Bao (FUBAO)

Поточна ціна Fu Bao (FUBAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.61K USD. Ціна FUBAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fu Bao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.95 USD

- зміна ціни Fu Bao протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 500.25T USD

Отримуйте оновлення цін FUBAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FUBAO.