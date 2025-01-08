Ціна Fu Bao (FUBAO)
Поточна ціна Fu Bao (FUBAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.61K USD. Ціна FUBAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fu Bao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.95 USD
- зміна ціни Fu Bao протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 500.25T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fu Bao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fu Bao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fu Bao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fu Bao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-38.48%
|60 днів
|$ 0
|-42.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fu Bao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members.
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