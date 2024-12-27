Ціна Ftribe Fighters (F2C)
Поточна ціна Ftribe Fighters (F2C) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 237.69K USD. Ціна F2C до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ftribe Fighters:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD
- зміна ціни Ftribe Fighters протягом дня — -6.46%
- циркуляційна пропозиція – 750.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ftribe Fighters до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ftribe Fighters до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ftribe Fighters до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ftribe Fighters до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.46%
|30 днів
|$ 0
|-2.35%
|60 днів
|$ 0
|+17.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ftribe Fighters: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.95%
-6.46%
-3.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.
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