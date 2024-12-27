Сьогоднішня ціна Ftribe Fighters (F2C)

Поточна ціна Ftribe Fighters (F2C) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 237.69K USD. Ціна F2C до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ftribe Fighters:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD

- зміна ціни Ftribe Fighters протягом дня — -6.46%

- циркуляційна пропозиція – 750.05M USD

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