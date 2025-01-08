Ціна fTails (FTAILS)
Поточна ціна fTails (FTAILS) сьогодні становить 0.121186 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTAILS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності fTails:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.69 USD
- зміна ціни fTails протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни fTails до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни fTails до USD становила $ -0.0744687242.
За останні 60 днів зміна ціни fTails до USD становила $ -0.0560152594.
За останні 90 днів зміна ціни fTails до USD становила $ -0.1342079767950991.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0744687242
|-61.44%
|60 днів
|$ -0.0560152594
|-46.22%
|90 днів
|$ -0.1342079767950991
|-52.54%
Останній аналіз цін fTails: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
fTails is a gaming and tooling memecoin on the Fantom blockchain
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