Ціна fTails (FTAILS)

USD

Графік ціни fTails (FTAILS) в реальному часі

$0.121186
$0.121186$0.121186
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна fTails (FTAILS)

Поточна ціна fTails (FTAILS) сьогодні становить 0.121186 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTAILS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності fTails:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.69 USD
- зміна ціни fTails протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники fTails (FTAILS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни fTails до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни fTails до USD становила $ -0.0744687242.
За останні 60 днів зміна ціни fTails до USD становила $ -0.0560152594.
За останні 90 днів зміна ціни fTails до USD становила $ -0.1342079767950991.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0744687242-61.44%
60 днів$ -0.0560152594-46.22%
90 днів$ -0.1342079767950991-52.54%

Аналіз цін fTails (FTAILS)

Останній аналіз цін fTails: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

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Ринкова інформація fTails (FTAILS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 148.69
$ 148.69$ 148.69

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Що таке fTails ( FTAILS)

fTails is a gaming and tooling memecoin on the Fantom blockchain

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Ресурс fTails (FTAILS)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

FTAILS до місцевих валют

1 FTAILS до AUD
A$0.1938976
1 FTAILS до GBP
0.0969488
1 FTAILS до EUR
0.11633856
1 FTAILS до USD
$0.121186
1 FTAILS до MYR
RM0.545337
1 FTAILS до TRY
4.28150138
1 FTAILS до JPY
¥19.1716252
1 FTAILS до RUB
12.9971985
1 FTAILS до INR
10.40139438
1 FTAILS до IDR
Rp1,954.61262958
1 FTAILS до PHP
7.07483868
1 FTAILS до EGP
￡E.6.13685904
1 FTAILS до BRL
R$0.7392346
1 FTAILS до CAD
C$0.17329598
1 FTAILS до BDT
14.7604548
1 FTAILS до NGN
187.30386974
1 FTAILS до UAH
5.15525244
1 FTAILS до VES
Bs6.422858
1 FTAILS до PKR
Rs33.96358836
1 FTAILS до KZT
64.42611318
1 FTAILS до THB
฿4.19667118
1 FTAILS до TWD
NT$3.98338382
1 FTAILS до CHF
Fr0.1090674
1 FTAILS до HKD
HK$0.94161522
1 FTAILS до MAD
.د.م1.21913116