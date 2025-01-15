Сьогоднішня ціна FSOCIETY (FSC)

Поточна ціна FSOCIETY (FSC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.09K USD. Ціна FSC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FSOCIETY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.23K USD

- зміна ціни FSOCIETY протягом дня — +6.55%

- циркуляційна пропозиція – 2.18B USD

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