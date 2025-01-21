Ціна Fry (FRY)
Поточна ціна Fry (FRY) сьогодні становить 0.534236 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.52K USD
- зміна ціни Fry протягом дня — +15.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fry до USD становила $ +0.073001.
За останні 30 днів зміна ціни Fry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.073001
|+15.83%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.75%
+15.83%
-21.55%
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