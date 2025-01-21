Сьогоднішня ціна Fry (FRY)

Поточна ціна Fry (FRY) сьогодні становить 0.534236 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.52K USD

- зміна ціни Fry протягом дня — +15.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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