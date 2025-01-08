Ціна Frutti Dino (FDT)
Поточна ціна Frutti Dino (FDT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frutti Dino:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.73K USD
- зміна ціни Frutti Dino протягом дня — -7.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frutti Dino до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frutti Dino до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frutti Dino до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frutti Dino до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.73%
|30 днів
|$ 0
|-33.95%
|60 днів
|$ 0
|-43.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frutti Dino: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.35%
-7.73%
+2.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Frutti Dino" is a casual SRPG(strategy roleplay game) where players use NFT-based dinos with unique, bold personalities to defend their habitat against wild mutants with genetic deformations. It features a range of play-to-earn methods as well as exciting gameplay with a seamlessly designed blockchain ecosystem connected to Frutti Dino's game content. Players are able to mint, upgrade, and burn their NFT-based dinos, which can be also traded anytime through the marketplace. To maximize earnings, players can also lease out dinos, private land, and complete expeditions. Frutti Dino is a platform-independent and can be run on practically any operating system, with mobile optimization for seamless gameplay.
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