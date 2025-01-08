Сьогоднішня ціна Frutti Dino (FDT)

Поточна ціна Frutti Dino (FDT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frutti Dino:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.73K USD

- зміна ціни Frutti Dino протягом дня — -7.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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