Сьогоднішня ціна FRUG (FRUG)

Поточна ціна FRUG (FRUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 137.91K USD. Ціна FRUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRUG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.83K USD

- зміна ціни FRUG протягом дня — +5.69%

- циркуляційна пропозиція – 981.45M USD

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