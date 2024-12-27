Ціна FRUG (FRUG)
Поточна ціна FRUG (FRUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 137.91K USD. Ціна FRUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FRUG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.83K USD
- зміна ціни FRUG протягом дня — +5.69%
- циркуляційна пропозиція – 981.45M USD
Отримуйте оновлення цін FRUG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FRUG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FRUG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FRUG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FRUG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FRUG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.69%
|30 днів
|$ 0
|-66.04%
|60 днів
|$ 0
|-65.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FRUG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+5.69%
-12.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FRUG до AUD
A$--
|1 FRUG до GBP
￡--
|1 FRUG до EUR
€--
|1 FRUG до USD
$--
|1 FRUG до MYR
RM--
|1 FRUG до TRY
₺--
|1 FRUG до JPY
¥--
|1 FRUG до RUB
₽--
|1 FRUG до INR
₹--
|1 FRUG до IDR
Rp--
|1 FRUG до PHP
₱--
|1 FRUG до EGP
￡E.--
|1 FRUG до BRL
R$--
|1 FRUG до CAD
C$--
|1 FRUG до BDT
৳--
|1 FRUG до NGN
₦--
|1 FRUG до UAH
₴--
|1 FRUG до VES
Bs--
|1 FRUG до PKR
Rs--
|1 FRUG до KZT
₸--
|1 FRUG до THB
฿--
|1 FRUG до TWD
NT$--
|1 FRUG до CHF
Fr--
|1 FRUG до HKD
HK$--
|1 FRUG до MAD
.د.م--