Ціна FRUDO (FRUDO)
Поточна ціна FRUDO (FRUDO) сьогодні становить 0.57478 USD з ринковою капіталізацією $ 435.10K USD. Ціна FRUDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FRUDO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.05K USD
- зміна ціни FRUDO протягом дня — +22.53%
- циркуляційна пропозиція – 756.98K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FRUDO до USD становила $ +0.105695.
За останні 30 днів зміна ціни FRUDO до USD становила $ +2.1083552311.
За останні 60 днів зміна ціни FRUDO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FRUDO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.105695
|+22.53%
|30 днів
|$ +2.1083552311
|+366.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FRUDO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
+22.53%
-21.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Frudo is the guardian of Hyperliquid, entrusted with the responsibility of protecting liquidity from the threat of centralized exchanges. Fighting enemies and keeping his community safe is no easy task, but for Frudo, it’s a duty he embraces. As the Hyperliquid ecosystem grows, so do his family and responsibilities. His loyalty and devotion are a powerful inspiration for the exchange’s users, sparking a fire within them to create the strongest community possible, united in their belief in Frudo.
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