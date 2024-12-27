Сьогоднішня ціна FRUDO (FRUDO)

Поточна ціна FRUDO (FRUDO) сьогодні становить 0.57478 USD з ринковою капіталізацією $ 435.10K USD. Ціна FRUDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRUDO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.05K USD

- зміна ціни FRUDO протягом дня — +22.53%

- циркуляційна пропозиція – 756.98K USD

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