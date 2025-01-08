Ціна Froyo Games (FROYO)
Поточна ціна Froyo Games (FROYO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.57K USD. Ціна FROYO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Froyo Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.77 USD
- зміна ціни Froyo Games протягом дня — -4.86%
- циркуляційна пропозиція – 668.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Froyo Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Froyo Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Froyo Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Froyo Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.86%
|30 днів
|$ 0
|-17.59%
|60 днів
|$ 0
|+27.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Froyo Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-4.86%
-1.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC
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