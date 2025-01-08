Сьогоднішня ціна Froyo Games (FROYO)

Поточна ціна Froyo Games (FROYO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.57K USD. Ціна FROYO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Froyo Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.77 USD

- зміна ціни Froyo Games протягом дня — -4.86%

- циркуляційна пропозиція – 668.27M USD

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