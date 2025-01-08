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Ціна Froyo Games (FROYO)

USD

Графік ціни Froyo Games (FROYO) в реальному часі

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-4.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Froyo Games (FROYO)

Поточна ціна Froyo Games (FROYO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.57K USD. Ціна FROYO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Froyo Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.77 USD
- зміна ціни Froyo Games протягом дня — -4.86%
- циркуляційна пропозиція – 668.27M USD

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Цінові показники Froyo Games (FROYO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Froyo Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Froyo Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Froyo Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Froyo Games до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4.86%
30 днів$ 0-17.59%
60 днів$ 0+27.43%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Froyo Games (FROYO)

Останній аналіз цін Froyo Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108955
$ 0.108955$ 0.108955

+0.08%

-4.86%

-1.49%

Ринкова інформація Froyo Games (FROYO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 65.57K
$ 65.57K$ 65.57K

$ 27.77
$ 27.77$ 27.77

668.27M
668.27M 668.27M

Що таке Froyo Games ( FROYO)

A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC

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Ресурс Froyo Games (FROYO)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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