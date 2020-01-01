Токеноміка Frosty the Polar Bear (FROSTY) Дізнайтеся ключову інформацію про Frosty the Polar Bear (FROSTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Frosty the Polar Bear (FROSTY) Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto. Офіційний вебсайт: https://frostycto.com/ Купити FROSTY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Frosty the Polar Bear (FROSTY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Frosty the Polar Bear (FROSTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13.29K $ 13.29K $ 13.29K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 13.29K $ 13.29K $ 13.29K Історичний максимум: $ 0.00835593 $ 0.00835593 $ 0.00835593 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Токеноміка Frosty the Polar Bear (FROSTY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Frosty the Polar Bear (FROSTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FROSTY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FROSTY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FROSTY, досліджуйте ціну токена FROSTY в реальному часі!

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