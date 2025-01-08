Сьогоднішня ціна Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Поточна ціна Frosty the Polar Bear (FROSTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.48K USD. Ціна FROSTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frosty the Polar Bear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.84 USD

- зміна ціни Frosty the Polar Bear протягом дня — -7.88%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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