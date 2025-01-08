Ціна Frosty the Polar Bear (FROSTY)
Поточна ціна Frosty the Polar Bear (FROSTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.48K USD. Ціна FROSTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frosty the Polar Bear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.84 USD
- зміна ціни Frosty the Polar Bear протягом дня — -7.88%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frosty the Polar Bear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frosty the Polar Bear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frosty the Polar Bear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frosty the Polar Bear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.88%
|30 днів
|$ 0
|-31.74%
|60 днів
|$ 0
|-21.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frosty the Polar Bear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
-7.88%
-1.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto.
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